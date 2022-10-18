Лукашенко пожелал от НАН новую породу скота, беспилотник и альтернативу «Тесле»

Лукашенко на встрече с главой НАН РБ В.Гусаковым озвучил свои ожидания от белорусской науки и потребовал доложить, как реализуются и исполняются его поручения.

«Например, в сельском хозяйстве, где велась речь и о новой породе скота, новых сортах растений и так далее», - сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Еще одно важное направление, которое находится в ведении НАН, - разработка отечественных автомобилей», - озвучил еще одно желание Лукашенко.

"Что очень актуально, об этом будем и в пятницу говорить, это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине", - подчеркнул он.

Лукашенко также поручил в соседнем с Дворцом независимости здании организовать выставку достижений Академии наук.

С учетом того, что мы должны организовать эту масштабную выставку. Может быть, даже в соседнем здании. Места там достаточно. Просто компактно вынести туда основные наши достижения академической науки. Ну и неплохо было бы и прикладной науки. Да и студенты уже кое-что научились делать, посмотреть бы там. Продумайте, как это лучше сделать", - поручил Лукашенко.