США и Британия ударили по 16 объектам хуситов в Йемене

Военно-воздушные силы США объявили, что в ходе операции против йеменских хуситов в ночь на пятницу удары были нанесены по 16 военным объектам этой группировки.

В заявлении командующего военно-воздушными силами Центрального командования ВС США генерала Алекса Гринкевича говорится, что удары были нанесены более чем по 60 целям на 16 объектах: командным пунктам, складам оружия, производственным мощностям и радарам ПВО.

По словам генерала Гринкевича, американские военные применили более 100 единиц высокоточного оружия, при этом по целям били не только с самолетов, но и крылатыми ракетами Tomahawk с кораблей и подводной лодки.

Британские Королевские воздушные силы объявили, что их самолеты нанесли удары по двум целям, и одной из них был аэродром возле Аббса. По данным разведки, с него хуситы запускали крылатые ракеты и дроны.

Второй целью был комплекс в Бани, с которого, по данным разведки, запускались разведывательные и ударные дроны.

Представители йеменских хуситов назвали несколько объектов, по которым США и Британия этой ночью нанесли удары. Телекомпания CNN свела эти объекты в короткий список: военная база Кахлан в провинции Саада, авиабаза Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны, район аэропорта города Худайда на Красном море, аэропорт города Таиз и другие объекты в провинции Таиз в юго-западном углу Йемена, аэродром города Аббс.