Более 20 стран присоединились к коалиции по защите судоходства в Красном море

Более 20 государств согласились присоединиться к возглавляемой США коалиции для защиты судоходства в Красном море от атак спонсируемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов, сообщил официальный представитель министерства обороны США.

После кровавого нападения ХАМАС на Израиль, унесшего жизни более 1200 человек, и начала ответной операции израильских войск в секторе Газа мятежники в Йемене, контролирующие значительную часть страны, включая ее побережье, заявили, что вступают в войну против Израиля. С того времени они неоднократно наносили удары по судам в жизненно важном судоходном канале.

Морской путь через Красное море и далее через Суэцкий канал связывает Азию и страны Европы. По нему осуществляется порядка 12% мировой торговли.

Соединенные Штаты объявили о создании многонациональной коалиции в Красном море в понедельник на фоне критики в неспособности их вооруженных сил пресечь атаки хуситов на гражданские суда, несмотря не присутствие в регионе значительной военно-морской группировки США. Два дня спустя хуситы предупредили, что нанесут ответный удар в случае нападения.

Как заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, хуситы «атакуют экономическое благополучие и процветание стран по всему миру», фактически становясь «разбойниками на большой международной дороге, которой является Красное море».

Силы коалиции будут «служить своего рода дорожной полицией, патрулируя Красное море и Аденский залив, чтобы реагировать и при необходимости оказывать помощь коммерческим судам, проходящим через этот жизненно важный международный водный путь», - сказал он, призвав хуситов прекратить свои нападения.

Как отмечает агентство Reuters, из предоставленной Пентагоном информации следует, что по крайней мере восемь из вступивших в коалицию стран предпочли не оглашать свое участие, что свидетельствует о политической деликатности этой операции, поскольку напряженность в регионе продолжает расти.