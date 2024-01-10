Последнее обновление: 10.01.2024 17:46

БелЖД в 2023 году продала 10,5 млн электронных билетов

Белорусская железная дорога в 2023 году реализовала более 10,5 млн электронных билетов, сообщила пресс-служба Минтранса РБ.

С использованием информационных сервисов на поезда с нумерованными местами было оформлено 8,3 млн проездных документов, что почти в 1,4 раза больше, чем в 2022 году. На поезда с ненумерованными местами (городских линий и региональных линий экономкласса) реализовано 2,5 млн электронных билетов, что в 1,6 раза превысило уровень продаж 2022 года.

Наиболее активный прирост продаж отмечается в сегменте электронных билетов на поезда с нумерованными местами – на него приходится 77% (для сравнения, в 2022-м было 57%). Терминалами самообслуживания воспользовались 7,6 млн пассажиров (рост 1,3 млн человек к уровню 2022 года).

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование