Последнее обновление: 14.01.2022 19:09

БелЖД предупреждает об опоздании поездов из-за погодных условий

Белорусская железная дорога предупредила пассажиров о возможных отклонениях от графика следования поездов.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (усиление ветра с порывами до 25–27 м/с) 14 января 2022 года на отдельных участках Белорусской железной дороги пассажирские поезда следуют с отклонением от графика движения от 20 минут и до более 1 часа», - говорится в сообщении.

«Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и учитывать данное обстоятельство при планировании своих поездок», - также сказано в сообщении.

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