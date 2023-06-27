Беларусь ратифицировала конвенцию о железнодорожных перевозках

Беларусь ратифицировала Конвенцию об облегчении пересечения границ при международной железнодорожной перевозке. Соответствующий закон, подписанный президентом республики Александром Лукашенко, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

"Ратифицировать Конвенцию об облегчении условий пересечения границ при международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа, принятую в городе Женеве 22 февраля 2019 года и подписанную Республикой Беларусь в городе Нью-Йорке 23 сентября 2022 года", - говорится в подписанном Лукашенко законе.

Конвенцией предусмотрены упрощенные процедуры проведения контрольных операций в пассажирских поездах, организация пропуска пассажирских поездов в безостановочном режиме и сокращение времени проведения всех видов контрольных операций на пограничных станциях.