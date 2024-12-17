БЖД назначила 239 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

Белорусская железная дорога (БЖД) в период новогодних и рождественских праздников назначила 239 дополнительных поездов в межрегиональном и международном сообщениях.

Как сообщила пресс-служба БЖД, в межрегиональном сообщении 185 дополнительных поездов будут курсировать по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам. В период новогодних и рождественских праздников дополнительные поезда назначены между Минском и всеми областными центрами, а также в сообщении Минск-Пинск, Брест-Гомель, Гомель-Витебск, Гродно-Орша-Витебск, Коммунары-Орша-Гродно и Минск-Орша-Кричев.

В международном сообщении с Российской Федерацией дополнительные поезда будут курсировать по маршрутам: Брест-Минск-Москва, Минск – Санкт-Петербург и Полоцк-Москва.