Лукашенко декретом утвердил бюджет Союзного государства на 2024 год

Лукашенко подписал декрет об утверждении бюджета Союзного государства на 2024 год, госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным согласован бюджет Союзного государства на 2024 год, а председателем Высшего Государственного совета, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко

«… подписан Декрет об утверждении союзного бюджета», - сообщил Мезенцев, отметив, что декрет согласован с Путиным.

"Постоянный комитет обеспечит исполнение союзного бюджета в полном объеме и считает это для себя безусловным приоритетом. Вклад Беларуси и России в союзный бюджет впервые увеличен на 38%, это обеспечит расширение числа программ, проектов и мероприятий Союзного государства", - цитируют Мезенцева российские СМИ.

По его словам, важно, что в следующем году будет увеличено число мероприятий в области высоких технологий, обороны и безопасности, культурно-гуманитарной, образовательной и гражданско-патриотической сферах.