Лукашенко и Путин обсудят в Минске безопасность и экономическое сотрудничество

Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Минске 6 декабря под председательством Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Участие в заседании примут Путин, главы правительств Роман Головченко и Михаил Мишустин, руководители палат парламентов Беларуси и РФ Валентина Матвиенко, Наталья Кочанова, Вячеслав Володин и Игорь Сергеенко, которые входят в состав Высшего госсовета.

На заседании ВГС участники рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы, подготовленную Концепцию безопасности Союзного государства.

Кроме того, речь пойдет о формировании объединенного рынка электрической энергии, отмене роуминга в Союзном государстве. В повестке также вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, противодействия незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства.