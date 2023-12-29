Второй штат США запретил Трампу баллотироваться

Штат Мэн стал вторым после Колорадо штатом США, в котором имя Дональда Трампа официально запрещено включать в бюллетени на президентских выборах.

Государственный секретарь штата Мэн Шенна Беллоуз, как и Верховный суд Колорадо, обосновала свое решение в отношении Трампа 14-й поправкой к Конституции, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа.

Шенна Беллоуз, член Демократической партии, считает, как и многие оппоненты Трампа, что он добивался отмены итогов президентских выборов 2020 года и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года, сообщает BBC.

Пресс-секретарь штаба Стивен Чонг назвал Беллоз «сверхпредвзятой демократкой, поддерживающей Байдена» и заявил, что она вмешивается в процесс выборов. По словам Чонга, штаб Трампа быстро подаст жалобу в суд штата Мэн.

Противники Трампа предприняли попытки запретить ему баллотироваться на основании 14-й поправки в нескольких штатах.

Суды в Мичигане и Миннесоте отклонили их иски. Верховный суд Колорадо принял положительное решение голосами четырех судей против трех.

Во всех этих случаях решения будут оспорены в Верховном суде США. При этом американские юристы отмечают, что представителям Колорадо будет нелегко отстоять решение своего суда, поскольку в Верховном суде США перевес — у судей консервативных взглядов.

Если запрет в каком-либо штате или штатах останется в силе, то Трамп автоматически лишится голосов выборщиков от этого штата или штатов.

14-я поправка к Конституции США была принята в XIX веке, после Гражданской войны, с тем, чтобы не допустить возвращения во власть деятелей Конфедерации южных штатов, желавших отделения от Севера.