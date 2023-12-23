Последнее обновление: 23.12.2023 10:15

Власти Беларуси назвали государственные СМИ, спонсируемые за счет налогоплательщиков

Совмин Беларуси постановлением №914 от 20 декабря 2023 года утвердил перечень печатных средств массовой информации, редакции которых в 2024 году будут спонсироваться за счет средств республиканского бюджета, то есть налогоплательщиков.

В перечень включено 21 печатное издание: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Бярозка», «Вместе!», «Вясёлка», «Журнал специального назначения», «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае самакіраванне»), «Знамя юности», «Зорька», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Рэспубліка», «СБ. Беларусь сегодня», «Сельская газета», «Спортивная панорама».

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