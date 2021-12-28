Последнее обновление: 28.12.2021 11:49

Совмин РБ опубликовал перечень СМИ-получателей бюджетной помощи в 2022 году

Белорусские власти опубликовали текст постановления №748 от 24 декабря 2021 года, которым утвержден перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2022 году будет оказана финансовая поддержка за счет средств республиканского бюджета.

Согласно документу, деньги белорусских налогоплательщиков достанутся следующим изданиям:

1. «Алеся».
2. «Беларускі гістарычны часопіс».
3. «Бярозка».
4. «Вместе!».
5. «Вясёлка».
6. «Журнал специального назначения».
7. «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае самакіраванне»).
8. «Знамя юности».
9. «Зорька».
10. «Літаратура і мастацтва».
11. «Маладосць».
12. «Мастацтва».
13. «Народная асвета».
14. «Народная газета».
15. «Нёман».
16. «Полымя».
17. «Родная прырода».
18. «Рэспубліка».
19. «СБ. Беларусь сегодня».
20. «Сельская газета».
21. «Спортивная панорама».

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