Совмин РБ опубликовал перечень СМИ-получателей бюджетной помощи в 2022 году

Белорусские власти опубликовали текст постановления №748 от 24 декабря 2021 года, которым утвержден перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2022 году будет оказана финансовая поддержка за счет средств республиканского бюджета.
Согласно документу, деньги белорусских налогоплательщиков достанутся следующим изданиям:
1. «Алеся».
2. «Беларускі гістарычны часопіс».
3. «Бярозка».
4. «Вместе!».
5. «Вясёлка».
6. «Журнал специального назначения».
7. «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае самакіраванне»).
8. «Знамя юности».
9. «Зорька».
10. «Літаратура і мастацтва».
11. «Маладосць».
12. «Мастацтва».
13. «Народная асвета».
14. «Народная газета».
15. «Нёман».
16. «Полымя».
17. «Родная прырода».
18. «Рэспубліка».
19. «СБ. Беларусь сегодня».
20. «Сельская газета».
21. «Спортивная панорама».