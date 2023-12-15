Последнее обновление: 15.12.2023 13:24

Британия вводит новые ограничения на поставки РФ товаров двойного назначения

Власти Британии в четверг приняли законы, которые запрещают поставки в РФ еще ряда категорий промышленной продукции двойного назначения, говорится в пресс-релизе британского МИД.

"Запрещается экспорт ряда товаров, которые можно использовать в военной сфере или промышленности (...) включая детали машин и электронику", - отмечается в документе.

Вместе с тем Лондон запрещает импорт некоторых металлов из России и принимает закон, предусматривающий запрет на импорт алмазов из РФ, пишет finmarket.ru.

Также британское правительство для улучшения соблюдения действующего санкционного режима ужесточает требования к транспарентности относительно находящихся в юрисдикции Соединенного Королевства банковских счетов.

Отмечается, что новые ограничения затронут британский экспорт в Россию примерно на 70 млн фунтов стерлингов и российский импорт на 67 млн фунтов стерлингов, а также ужесточат уже действующие в отношении экспорта в Россию санкции в размере 662 млн фунтов стерлингов

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