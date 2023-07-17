Великобритания расширила санкции против РФ

Правительство Великобритании расширило санкции против России, добавив в рестрикционный список лиц и компаний еще 14 позиций.

В частности, под британские санкции попали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Камчатского края Владимир Солодов, зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, журналист Антон Красовский, политтехнолог Тимофей Сергейцев.

Также в санкционном списке оказались глава Адыгеи Мурат Кумпилов, детский омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Элеонора Федоренко, глава военно-гражданской администрации подконтрольной РФ части Харьковской области Виталий Ганчев, глава севастопольского отделения «Юнармии» Владимир Коваленко, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова. Также санкции введены в отношении «Международного детского центра «Артек».