Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Великобритания сняла санкции с российского предпринимателя Олега Тинькова, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

Там говорится, что Тиньков удален из сводного санкционного списка, передает BBC.

Тиньков, находившийся под санкциями с марта прошлого года, неоднократно осуждал российское вторжение в Украину, а в октябре 2022 года отказался от российского гражданства.

Ранее отменить санкции против него призывал британский бизнесмен-миллиардер Ричард Брэнсон, заявляя, что Лондон ошибочно включил Тинькова в санкционный список.