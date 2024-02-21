Последнее обновление: 21.02.2024 15:23

Великобритания ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный

Великобритания ввела санкции в отношении шести человек, возглавлявших колонию, где в прошлую пятницу умер Алексей Навальный

Санкции введены в отношении Вадима Калинина – начальника ИК-3 «Полярный волк» и пяти его заместителей – Сергея Коржова, Василия Выдрина, Владимира Пилипчика, Александра Голякова и Александра Образцова.

Всем им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.

В пресс-релизе на сайте правительства говорится, что Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в связи со смертью Алексея Навального.

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