Великобритания ввела санкции против руководства колонии, где умер Навальный

Великобритания ввела санкции в отношении шести человек, возглавлявших колонию, где в прошлую пятницу умер Алексей Навальный

Санкции введены в отношении Вадима Калинина – начальника ИК-3 «Полярный волк» и пяти его заместителей – Сергея Коржова, Василия Выдрина, Владимира Пилипчика, Александра Голякова и Александра Образцова.

Всем им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.

В пресс-релизе на сайте правительства говорится, что Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в связи со смертью Алексея Навального.