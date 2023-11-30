Цены на нефть стабилизировались: рынок ожидает встречи ОПЕК+

Цены на нефть стабильны, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в преддверии ожидаемого сокращения добычи группой ОПЕК+, а более слабые, чем ожидалось, данные по промышленному производству в Китае подчеркнули замедление роста его экономики. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 15 центов, или на 0,2%, до 82,95 долларов за баррель к 04:45 по Гринвичу.

А фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 12 центов, или на 0,2%, до 77,98 долларов за баррель.

Нефтяные рынки на предыдущей сессии получили поддержку благодаря надеждам на то, что группа ОПЕК+ примет решение, которое поддержит цены на нефть.

Члены ОПЕК+ должны провести встречу в четверг. Переговоры накануне встречи были сосредоточены на дополнительных сокращениях добычи, хотя детали еще не согласованы, сообщили Reuters источники, близкие к группе.

"Сейчас идет обратный отсчет до встречи ОПЕК+, и это стало главной темой для цен на нефть, поскольку участники рынка пока отвергают любые "медвежьи" новости", - говорят аналитики IG.

Между тем промышленная активность в Китае сократилась второй месяц подряд в ноябре и более быстрыми темпами, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что для поддержания экономического роста крупнейшего в мире импортера нефти необходимы дополнительные меры поддержки.

В то же время Управление энергетической информации США в среду сообщило о неожиданном росте запасов сырой нефти и дистиллятов в США на прошлой неделе, что свидетельствует о слабом спросе. Запасы бензина также выросли больше, чем ожидалось.