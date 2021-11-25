Последнее обновление: 25.11.2021 11:16

ОПЕК ожидает, что высвобожденная из резерва нефть создаст переизбыток на рынке

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что задействованная из стратегических резервов доля нефти может привести к значительным излишкам поставок на мировой рынок.

Об этом говорится в распространенном в среду документе, оказавшемся в распоряжении агентства Bloomberg, передает ТАСС.

По его данным, при условии извлечения из резервов порядка 66 млн баррелей в течение ближайших двух месяцев избыток нефти может возрасти на 1,1 млн баррелей в сутки. Ряд делегатов стран ОПЕК отметили, что рассматривают отмену запланированного на январь увеличения производства в случае перенасыщения рынка выпущенными запасами.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что задействовать часть нефтяных запасов намерены и ряд других государств, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.

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