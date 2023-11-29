ВОЗ: Коронавирус не исчез, он меняется и убивает

Несмотря на то, что драматический период пандемии позади, вирус, вызывающий COVID-19, продолжает мутировать, и его многочисленные варианты циркулируют в каждой стране, предупреждает ВОЗ.

Новые семейства коронавируса образуются в результате мутаций, но пока не было обнаружено ни одного штамма, "превзошедшего успех омикрона". На фоне резкого сокращения количества тестирований эксперты призывают людей относиться к угрозе серьёзно.

"Общество отмахнулось от проблемы COVID, и во многих отношениях это хорошо, это означает что люди защищены вакцинами, но вирус никуда не делся. Он продолжает распространяться. Он меняется и убивает, и мы должны держать руку на пульсе", – заявила в интервью Euronews Мария Ван Керкхове, американский эпидемиолог-инфекционист и эксперт ВОЗ.

Все циркулирующие сегодня штаммы являются мутациями омикрона – высокотрансмиссивного варианта, выявленного два года назад.

Один из таких подвариантов – EG.5 или Eris – в настоящее время составляет более половины всех циркулирующих в мире разновидностей SARS-CoV-2. Ещё в августе ВОЗ объявила EG.5 штаммом, "представляющим интерес".

За лето число случаев инфицирования EG.5 увеличилось, но недавно в США его обогнал близкородственный подвариант HV.1. По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на долю HV.1 приходится 29% случаев заболевания COVID-19 в стране.

"HV.1 – это, по сути, вариант, появившийся после EG.5.1 ("внука" XBB.1.5 или кракена), который просто накапливает несколько мутаций, позволяющих ему лучше распространяться среди населения, имеющего иммунитет к SARS-CoV-2", – отмечает Эндрю Пекош, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Университета Джона Хопкинса (США).

Пекош, изучающий репликацию респираторных вирусов, считает, что эти подварианты, скорее всего, возникли как случайные мутации в ходе естественной эволюции.

По данным Европейских центров по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), в настоящее время преобладают варианты, подобные кракену или EG.5, составляющие около 67% случаев заболевания в странах ЕС.

Как сообщает ВОЗ, распространённость другого подварианта омикрона, названного BA.2.86 (пирола), "медленно растёт во всём мире", и недавно он был классифицирован как "вариант, представляющий интерес". Впервые он был обнаружен в Израиле и Дании в июле и августе.

"Появление BA.2.86 вызвало серьёзную озабоченность учёных, поскольку этот вариант содержал большое количество мутаций, в частности, в спайковом белке, которые позволяют вирусу уклоняться от иммунной защиты, создаваемой вакцинами", – сказал Пекош.

Учёные считают, что этот вариант, скорее всего, возник у человека с ослабленной иммунной системой, что позволило вирусу быстрее реплицироваться и накапливать мутации, однако он так и не стал доминирующим.

Однако французские власти недавно заявили, что большинство случаев инфицирования BA.2.86 в стране относится к JN.1, подварианту пиролы, который "был обнаружен в самых разных странах, но в основном циркулирует в Европе и, в частности, во Франции".

РНК-содержащие вирусы, такие как SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, как известно, приобретают мутации быстрее, чем другие вирусы. Но пока учёные не видят изменений в тяжести заболевания, а используемые тесты по-прежнему позволяют обнаружить вирус.

Как утверждает Эндрю Поллард, профессор инфекции и иммунитета Оксфордского университета, новые варианты будут появляться и дальше. Они будут по-прежнему способствовать увеличению числа госпитализаций тех, у кого есть определённые сопутствующие заболевания, и даже влиять на рост смертности.

Однако Поллард не ожидает, что новые штаммы "перезапустят пандемию", поскольку во всём мире существует сильный популяционный иммунитет, обусловленный вакцинацией и предшествующим распространением инфекции.

По словам эксперта, хотя новые семейства коронавируса "вероятно, образуются в результате мутаций", пока не было ни одного штамма, "превзошедшего успех омикрона".

Наихудшим сценарием будет появление нового варианта, который будет распространяться быстрее и вызывать более тяжелые симптомы, который при этом не будет поддаваться вакцинам.

"Мы ничего не принимаем на веру. У нас есть различные сценарии, которые мы планируем с точки зрения вариантов и их обнаружения", – подчеркнула Ван Керкхове из Всемирной организации здравоохранения.

В настоящее время эти варианты не вызывают нового всплеска заболеваемости или госпитализаций, и хотя эксперты утверждают, что для выявления новых вариантов всё ещё достаточно секвенирования, усилия по санитарному контролю сократились.

Мария Ван Керкхове призывает людей делать тест, если они считают, что у них COVID-19, поскольку это позволяет учёным отслеживать вирус и проводить его секвенирование для изучения возможных мутаций.

Сокращение объёмов тестирования и секвенирования, а также увеличение задержек в получении данных "очень мешает нам и замедляет нашу способность проводить оценку риска по каждому из новых подвариантов", – подытожила она.