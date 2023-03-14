ВОЗ прогнозирует окончание пандемии COVID-19 уже в 2023 году

ВОЗ отмечает существенное снижение смертности от COVID-19 и прогнозирует в текущем году окончание пандемии, которая унесла за три года почти 7 миллионов жизней.

Об этом заявил Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус, передает УНН.

Глава ВОЗ напомнил, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальную вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как «пандемию».

30 января 2020 года была объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения международного уровня. К тому времени за пределами Китая было зарегистрировано менее 100 случаев COVID-19 и не было зарегистрировано ни одного смертельного случая за пределами Китая. Три года спустя сообщается о почти 7 миллионах смертей от COVID-19. Хотя настоящее количество смертей гораздо выше. А вот вопрос, как началась пандемия, до сих пор остается без ответа.

«Очень приятно видеть, что впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже, чем когда мы впервые использовали слово "пандемия" три года назад. Улучшение является значительным. Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что с COVID-19 покончено как с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, и как с пандемией», - отметил глава ВОЗ.

По мнению гендиректора ВОЗ, самое главное, чтобы человечество усвоило уроки пандемии: важность общественного здоровья, науки, международного сотрудничества и координации.