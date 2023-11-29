Беларусь ратифицировала меморандум о вступлении в ШОС

Лукашенко подписал закон о ратификации меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения членства в Шанхайской организации сотрудничества.

"Ратифицировать Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный в городе Нью-Дели 4 июля 2023 года. Совету министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в Меморандуме", - говорится в законе.

Беларусь обязуется присоединиться к хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и протоколам к ним не позднее 1 декабря 2023 года.