Последнее обновление: 04.07.2023 16:16

Беларусь сможет стать членом ШОС в 2024 году

Процесс присоединения Беларуси к ШОС в качестве полноценного члена завершится к следующему саммиту объединения, который пройдет в 2024 году.

Об этом сообщил во вторник первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра на брифинге по итогам саммита Совета глав государств - членов ШОС, который прошел в виртуальном формате, передает ТАСС.

"Процесс присоединения Беларуси к ШОС завершится к следующему саммиту ШОС в 2024 году", - сказал Кватра.

"На данный момент 14 стран являются партнерами по диалогу ШОС. Есть также три страны-наблюдателя. Как мы понимаем, на данный момент больше нет ожидающих рассмотрения заявок с просьбой стать участником ШОС", - добавил первый замглавы индийского МИД.

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