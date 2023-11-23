Последнее обновление: 23.11.2023 13:18

Лукашенко повысил профицит фонда соцзащиты

Лукашенко указом №369 от 22 ноября 2023 года уточнил показатели бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.

«С учетом ожидаемой в текущем году динамики фонда заработной платы и данных о фактическом исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси за 9 месяцев 2023 года доходы бюджета фонда уменьшаются на Br240 947 тыс., расходы - на Br618 203,4 тыс.», - говорится в официальном комментарии к указу.

В связи с корректировкой доходной и расходной частей фонда профицит бюджета фонда увеличивается на 377,256 млн. рублей.

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