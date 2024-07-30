Последнее обновление: 30.07.2024 08:54

Бюджет Беларуси во II квартале 2024 года исполнен с дефицитом

В II квартале 2024 года консолидированный республиканский бюджет Беларуси был исполнен с дефицитом, сообщает Нацбанк Беларуси в своем отчете.

«Наблюдалось смягчение бюджетной политики вследствие опережающих темпов роста расходов консолидированного бюджета по сравнению с доходами», - говорится в отчете.

Регулятор не публикует финансовые показатели, поскольку власти не раскрывают реальные данные о текущих расходах и доходах бюджета, однако, согласно опубликованному в отчете графику, дефицит бюджета во II квартале составил порядка 1% к ВВП.

ВВП Беларуси во втором квартале 2024 года составил порядка 60,7 млрд. рублей.

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