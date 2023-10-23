Беларусь в 2024 году на 29,2% увеличит бюджетные расходы на оборону

Белорусские власти в 2024 году на 29,2% увеличат расходы на оборону и поддержку силовых ведомств, следует из проекта бюджета на 2024 год.

"Национальная оборона - 3 577 196 311 рублей", - говорится в приложении к законопроекту. Предусмотренные на 2023 год расходы бюджета Беларуси на национальную оборону составляют 2,77 млрд рублей. Таким образом, расходы по данной статье планируется увеличить на 29,2%. В 2023 году бюджетные расходы Беларуси на национальную оборону выросли в полтора раза по сравнению с 2022 годом.

Общая сумма расходов республиканского бюджета составит 44,66 млрд. рублей при прогнозируемом объеме доходов в 39,91 млрд. рублей, что на 22,2% и 19,6% больше соответствующих показателей, утвержденных в бюджете на 2023 год.

Дефицита бюджета на 2024 год предусмотрен в сумме 4 751 085 181 рубля. В 2023 году дефицит бюджета был заложен на уровне 3,17 млрд рублей.

Лимит внешнего государственного долга установлен в размере $19,0 млрд и лимит внешнего долга, гарантированного Республикой Беларусь, в размере $2,5 млрд. В бюджете 2023 года эти показатели определены на уровне $20,2 млрд и $2,3 млрд соответственно.

Расходы на социальную политику в 2024 году планируется увеличить на 6% до 2,8 млрд. рублей, на обеспечение безопасности, правоохранительной деятельности и судебной власти – на 14,7% до 4,67 млрд. рублей, на государственные органы - на 21% до 1,27 млрд. рублей.