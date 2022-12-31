Последнее обновление: 31.12.2022 12:22

Власти Беларуси резко увеличивают число «доноров» фонда нацразвития

Белорусские власти с 1 января 2023 года значительно расширяют число плательщиков части прибыли в государственный целевой бюджетный фонд национального развития, следует из указа №459 от 30 декабря 2022 года.

«Предусматривается, в частности, переход от определения перечня государственных организаций и сумм уплаты ими в этот фонд к установлению условий, по которым организации признаются плательщиками в фонд. Расширяется круг плательщиков с включением в их число дочерних организаций, учрежденных государственными предприятиями», - говорится в официальном комментарии к указу.

Совмину предоставлены полномочия «на установление условий признания организаций плательщиками в фонд, порядка исчисления и сроков перечисления организациями части прибыли в фонд, норматива отчисления части прибыли в фонд».

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