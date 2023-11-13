В Испании более 2 млн человек вышли на акции протеста

Более 2 млн человек, по предварительным оценкам, приняли в воскресенье участие в протестах против планов исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса амнистировать каталонских сепаратистов в обмен на поддержку еще одного срока на посту.

В четверг правительство заключило соглашение с каталонской сепаратистской партией Junts, которое предусматривает принятие спорного закона об амнистии лиц, осужденных за попытку отделения Каталонии от Испании в 2017 году. Это позволит обеспечить Санчесу 179 из 350 голосов членов парламента, необходимых для переизбрания на пост главы правительства. Ожидается, что дата дебатов и голосования в парламенте будет назначена в ближайшие дни.

Соглашение вызвало шок по всей стране, а консервативные оппоненты Санчеса обвинили его в том, что он поставил под угрозу верховенство права ради собственной политической выгоды.

"Мы не замолчим до новых выборов", – заявил лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо ликующей толпе, собравшейся на мадридской площади Пуэрта-дель-Соль.

Если до 27 ноября ни один из кандидатов не сможет заручиться поддержкой депутатов нижней палаты парламента и сформировать новое правительство, король Испании Филипп VI подпишет указ о роспуске обеих палат парламента и объявит о проведении всеобщих выборов 14 января 2024 года.