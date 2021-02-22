В Испании продолжаются протесты в поддержку осужденного рэпера

В Испании уже 5 дней не утихают протесты в поддержку леворадикального рэпера Пабло Хаселя, приговоренного к 2,5 года за то, что он угрожал свидетелю по делу в отношении двух полицейских.

Как сообщила в воскресенье, 21 февраля, полиция Каталонии, в Барселоне в ходе беспорядков были разграблены многочисленные магазины, в том числе ряда известных марок - Nike, Versace, Tommy Hilfiger, Hugo Boss и Diesel, - а также подожжены самодельные баррикады, передает DW.

Несколько тысяч человек выдвинулись вечером 20 февраля к штаб-квартире полиции, после чего начались стычки, в блюстителей порядка полетели бутылки, банки и петарды. Кроме того, ущерб был нанесен ряду исторических зданий, включая Барселонскую фондовую биржу и Дворец каталонской музыки, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во всем автономном сообществе в ходе протестов были задержаны 38 человек.

В Мадриде на улицы вышли порядка 400 человек. На одном из главных торговых бульваров дежурило несколько полицейских фургонов, над кварталом барражировал вертолет, передает агентство AFP.

По нескольку сотен человек приняли участие в акциях в Малаге, Кордове и Севилье. Более малочисленные протестные мероприятия прошли в Сантандере и Логроньо.

Пабло Хасель был задержан 16 февраля, потому что не приступил к отбытию девятимесячного тюремного срока за оскорбление испанской королевской семьи и госинститутов. Два дня спустя его приговорили к 2,5 годам за угрозы свидетелю по другому делу, отмечает AFP.

Беспорядки были осуждены всеми демократическими партиями Испании, но нашли поддержку со стороны популистской партии "Подемос", входящей в левое коалиционное правительство страны. Лидер этой партии и вице-премьер правительства Пабло Иглесиас потребовал освободить Хаселя, утверждая, что тот в своем творчестве пользовался правом на свободу слова.