Последнее обновление: 10.11.2023 14:58

ОАЭ ограничат экспорт в РФ товаров двойного назначения

ОАЭ в ближайшее время ограничат экспорт в РФ товаров двойного назначения. Об этом пишет Bloomberg.

По информации издания, ограничения коснутся прямого экспорта и реэкспорта. По словам официального представителя ОАЭ, отправка товаров двойного назначения в зоны конфликтов ограничивается и постоянно контролируется.

Сообщается также, что Турция тоже планирует применить аналогичные меры, однако в министерстве торговли страны отказались от комментариев на этот счет.

По данным Bloomberg, более 80% российских закупок высокоприоритетных товаров приходится на долю Китая и Гонконга. Доля ОАЭ и Турции составляет 4% и 6% соответственно.



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