Последнее обновление: 03.11.2023 12:48

Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 3 ноября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,92 копейки или 0,29%, до 3,2100 рубля при объеме торгов $0,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,16 копейки или 0,05%, до 3,4318 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 68,2 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,86 копейки или 0,43% до 4,3815 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6,2 млн. юаней.

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