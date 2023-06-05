Госконтроль РБ выявил зарплаты в конвертах в одной из компаний Гродно

В одной из компаний Гродно, оказывающей услуги такси, выплачивали заработную плату «в конверте» и уклонялись от перечисления в бюджет подоходного налога, сообщила пресс-служба Госконтроля РБ.

«…было установлено, что в разный период времени «серую» зарплату получили 49 человек. По бухучету общества им начислялась минимальная ставка (порядка 200-250 рублей), остальную часть – от 300 до 1000 рублей ежемесячно – таксисты и персонал компании получали наличными. Только за 2022 год работникам фирмы было выплачено «в конверте» более 320 тыс. руб. С этих выплат не был уплачен подоходный налог с физических лиц на общую сумму более 40 тыс. руб.», _ говорится в сообщении.

В отношении директора компании, организовавшего противоправную схему, возбуждено уголовное дело.