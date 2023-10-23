Головченко: В Беларуси ввели контроль над сделками недружественных инвесторов по примеру России

Глава Совмина РБ Роман Головченко заявил, что введенная указом система контроля над продажей инвесторами из недружественных стран принадлежащих им акций белорусских предприятий, включая 25% налог (сбор) является «превентивной мерой», которая позаимствована у Кремля.

"Введен новый порядок, который налагает большие обязанности на тех юридических и физических лиц, которые хотят выйти из бизнес-проектов на территории страны, в том числе вопреки ранее взятым на себя обязательствам по реализации инвестиционных договоров. Я не скажу, что это копия, но это определенное развитие тех решений, которые были приняты и в России в части ужесточения условий для тех, кто ушел", - заявил Головченко в эфире белорусского ТВ.

По его мнению, если компании из недружественной страны нарушают свои обязательства, то за это "должна существовать определенная дополнительная плата".

Вместе с тем, он утверждает, что принятая мера носит превентивный характер, а большинство инвесторов не намерено уходить из Беларуси.

"Это скорее такая более превентивная мера, потому что в целом практически все инвесторы из так называемых недружественных стран продолжают работать в Беларуси, реализовывать свои проекты, продолжают получать прибыли и дивиденды от своих инвестиций. Поэтому в целом здесь обстановка спокойная", - заявил глава Совмина.

"Я уверен, что он [указ] не будет иметь широкого применения», - уверяет Головченко. – «Когда у нас не было такого жесткого решения (указа), буквально единицы компаний решили уйти из Беларуси, в то время как в той же РФ очень много крупных компаний продолжают передавать активы местным собственникам и так далее».

«У нас такого процесса в целом не было. Такого, чтобы кто-то бросил бизнес в Беларуси и ушел из-за санкций, … не припомню", - сказал он.