Последнее обновление: 16.01.2024 11:59

Tinder уйдет из Беларуси с 15 февраля

Американская Match Group, владеющая дейтинговым сервисом Tinder, заявила, что уходит с белорусского рынка с 15 февраля.

«Вы можете продолжать использовать любую активную подписку до 15 февраля 2024 года. Повторяющиеся подписки, продление которых запланировано до 15 февраля, не будут продлеваться автоматически, и с вас больше не будет взиматься плата за подписку. Если вы приобрели подписку на 6 или 12 месяцев, срок действия которой истекает после 15 февраля, она не будет продлена автоматически, и вы можете запросить возврат средств», — говорится в сообщении компании.

К этой дате белорусским пользователям рекомендовано потратить все приобретенные суперлайки и бусты. Впрочем, запросить возврат средств можно будет и после 15 февраля.

«Вы можете удалить свою учетную запись Tinder непосредственно из настроек Tinder до 15 февраля 2024 года. После этой даты вы можете удалить свою учетную запись с помощью инструмента «Управление моей учетной записью», - разъяснила компания.

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