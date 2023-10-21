Комиссия ООН опубликовала новые данные о пытках на оккупированных территориях Украины

Российские власти совершали военные преступления в виде пыток, изнасилований и других форм сексуального насилия, а также депортации детей в Российскую Федерацию, говорится в пресс-релизе ООН.

Новые данные были собраны в ходе продолжающегося расследования независимой международной комиссии ООН, передает BBC.

Комиссия собрала новые свидетельства преступлений российских военных в Херсонской и Запорожской областях. Они «показывают ту же систематичность пыток в районах, находящихся под контролем российских властей», говорится в пресс-релизе.

В частности, авторы доклада рассказывают о 75-летней женщине в Херсонской области, которая подверглась нападению российского солдата. Сообщается, что он бил ее по лицу, груди и ребрам и душил ее во время допроса. Он приказал ей раздеться, а когда она отказалась, сорвал с нее одежду, порезал живот небольшим острым предметом и несколько раз изнасиловал.

Задокументированные комиссией случаи изнасилования произошли в период с марта 2022 года по июль 2022 года в основном, когда военные ходили по домам в небольших селах оккупированной Херсонской области. Некоторые из преступлений произошли в следственных изоляторах, находившихся в ведении российских властей. В расследованных случаях жертвами изнасилования стала девушка 16 лет и женщины в возрасте от 19 до 83 лет.

Отмечается, что в докладе упомянуты и три случая, когда украинские власти совершили нарушения прав человека в отношении лиц, которых они обвинили в сотрудничестве с российскими военными.