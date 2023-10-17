Денежные доходы населения Беларуси за 8 месяцев 2023 года выросли на 5,1%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь за январь-август 2023 года выросли на 5,1% к уровню аналогичного периода 2022 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%, сообщает Белстат.

Реальные денежные доходы - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.