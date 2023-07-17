Последнее обновление: 17.07.2023 16:38

Денежные доходы населения Беларуси за 5 месяцев 2023 года выросли на 3,0%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь за январь-май 2023 года выросли на 3,0% к уровню аналогичного периода 2022 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,0%, сообщает Белстат.

Реальные денежные доходы - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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