Последнее обновление: 15.09.2023 16:08

Денежные доходы населения Беларуси за 7 месяцев 2023 года выросли на 4,5%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь за январь-июль 2023 года выросли на 4,5% к уровню аналогичного периода 2022 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 22,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,6%, сообщает Белстат.

Реальные денежные доходы - денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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