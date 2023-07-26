В Беларуси с 1 августа повысятся пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет

В Беларуси с 1 августа 2023 года повышаются пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, сообщает Минтруда РБ.

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет составят: на первого ребенка – 651,35 рубля, на второго и последующих детей – 744,40 рубля, на ребенка-инвалида – 837,45 рубля

Ведомство указывает, что размеры пособий повышаются на 7,5%.

Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет выплачиваются на 220,1 тыс. детей и в 2023 году обойдутся бюджету (фонду соцзащиты) примерно в 2 млрд. рублей.