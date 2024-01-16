Последнее обновление: 16.01.2024 16:06

Розничная торговля в Беларуси в 2023 году выросла на 8,5%

Розничный товарооборот в 2023 году составил 76,4 млрд. рублей и вырос на 8,5% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года, сообщил Белстат.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 22,7 рубля против 20,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Оптовый товарооборот в 2023 году составил 163,1 млрд. рублей и вырос на 13,3% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.

Товарооборот общественного питания в 2023 году составил 5,1 млрд. рублей и вырос на 10,2% в сопоставимых ценах к уровню 2022 года.

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