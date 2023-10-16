Финляндия ужесточает правила получения гражданства

Правительство Финляндии ужесточает правила получения гражданства, в частности, введя тест на гражданство и знание языка. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

Согласно предложению правительства во главе с премьером Петтери Орпо, теперь для подачи заявления на получение финского гражданства нужно прожить в стране восемь лет. Ранее было достаточно пяти.

Количество дней пребывания за границей, которые могут быть засчитаны в срок проживания, будет уменьшено. Периодом проживания будет признаваться только пребывание в стране на основании вида на жительство.

Условием натурализации будет сдача экзамена на гражданство и знание языка. В прошлом требованием для получения гражданства было удовлетворительное письменное и устное владение финским или шведским языками.

"Цель состоит в том, чтобы сделать успешную интеграцию предпосылкой для получения гражданства. Гражданство является вознаграждением за это", – сказала глава МВД Финляндии Мари Рантанен.

Изменения, связанные с увеличением минимального срока пребывания в стране, могут вступить в силу весной. Законопроект должен быть внесен на рассмотрение парламента на весенней сессии 2025 года.