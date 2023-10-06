Белорусский рубль снижается к доллару, евро и юаню на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 6 октября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 2,8 копейки, или на 0,84%, до 3,3566 рубля при текущем объёме $3,8млн.

Курс евро растет на 1,33 копейки, или на 9,38%, до 3,5200 при текущем объёме 1,1 млн.евро.

Российский рубль снижается на 1,68 копейки, или на 0,5%, до 3,3357 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 1285,1 млн. российских рублей.

Курс юаня растет на 4,09 копейки, или на 0,9%, до 4,6010 рубля за 10 юаней при текущем объёме 13 млн. юаней.