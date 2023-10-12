Белорусский рубль резко укрепляется к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 12 октября 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 6,2 копейки или 1,85%, до 3,2885 рубля при объеме торгов $0,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 4,56 копейки или 1,36%, до 3,3948 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 96,6млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 8,34 копейки или 1,81% до 4,5142 рубля за 10 юаней при объеме торгов 2,1 млн. юаней.