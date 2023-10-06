Физлица в Беларуси в сентябре снова выступили чистыми продавцами иностранной валюты

Население Беларуси в сентябре 2023 года снова выступило чистым продавцом иностранной валюты на сумму $74,883 млн, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в сентябре 2023 года составила $765,051 млн. и сократилась на $84,653 млн, или на 9,96% по сравнению с августом. В том числе покупка наличной валюты составила $483,449 млн и сократилась к августу на $59,733 млн, или на 11,00%. Покупка безналичной валюты составила $281,602 млн. и сократилась на $24,920 млн, или на 8,13%.

С начала года население Беларуси купило $6948,4 млн, в том числе $4269,9 млн. наличной валюты и $2678,5 млн. безналичной.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в сентябре 2023 года составила $839,933 млн. и сократилась на $53,438 млн, или на 5,98% по сравнению с августом. Продажа наличной валюты составила $668,054 млн. и сократилась к августу на $28,138 млн, или на 4,04%. Продажа безналичной валюты составила $171,879 млн. и сократилась на $25,300 млн, или на 12,83%.

С начала года население Беларуси продало $7448,0 млн, в том числе $5797,8 млн наличной валюты и $1650,2 млн. безналичной.

В сентябре на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $184,605 млн, на безналичном – чистая покупка в объеме $109,722 млн.

За 9 месяцев 2023 года чистая продажа населением наличной валюты составила $1527,9 млн, при этом чистая покупка безналичной валюты выросла до $1028,3 млн.