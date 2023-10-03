Последнее обновление: 03.10.2023 10:28

Белорусский рубль активно снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 3 октября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 3,24 копейки или 0,98%, до 3,3362 рубля при объеме торгов $0,5млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,75 копейки или 0,52%, до 3,3504 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 245,6млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,49 копейки или 0,33% до 4,5519 рубля за 10 юаней при объеме торгов 3,5 млн. юаней.

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