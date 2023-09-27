Белорусский рубль снижается к доллару и юаню на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 27 сентября 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,65 копейки или 0,2%, до 3,2708 рубля при объеме торгов $1,2млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,36 копейки или 0,11%, до 3,3904 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 61млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 1,2 копейки или 0,27% до 4,4760 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1 млн. юаней.