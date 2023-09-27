Глава МИД Беларуси "не может представить" участие Минска в войне против Украины

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в лучших традициях советского комсомола заявил, что не может представить ситуацию, при которой Беларусь вступает в войну в Украине вместе с российскими войсками.

В интервью агентству AP Алейник, отвечая на вопрос, может ли он представить ситуацию, при которой "Беларусь поддержит войну в Украине вместе с Россией", сказал: "Мой ответ – нет", по сути

Нынешний глава МИД РБ также соврал, что Беларусь всегда поддерживала мир в соседней стране и будет продолжать "делать все, что в ее силах" для его достижения. По сути, Алейник пытается отрицать, что власти Беларуси предоставили свою территорию для вторжения РФ в феврале 2022 года и иные факты прямой причастности страны к крупнейшему вооруженному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

Алейник также обвинил Украину и "другие косвенно вовлеченные стороны" в провале украинско-российских мирных переговоров, которые Беларусь пыталась организовать на своей территории в начале российского вторжения в 2022 году.