Стратегическая подлодка ВМС США провела тестовый пуск в Тихом океане

Американская стратегическая атомная подводная лодка USS Louisiana класса Ohio провела испытательный запуск межконтинентальной ракеты (МБР) Trident II D5LE в Тихом океане, сообщило Стратегическое командование США.

Запуск невооруженной МБР с подлодки, находившейся в подводном положении, был осуществлен из района Восточного полигона, расположенного вблизи города Сан-Диего. Головная часть ракеты упала в Тихий океан, передает Интерфакс.

Целью испытательного пуска была "оценка и демонстрация готовности системы стратегического вооружения" подлодки, отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что "испытание не было связано с какими-либо международными событиями или демонстрацией силы".

Военные объяснили, что каждое такое испытание дает ценную информацию о состоянии американских систем стратегического вооружения, тем самым способствуя уверенности в их возможностях.

В июле стратегическая подводная лодка USS West Virginia также провела два тестовых пуска МБР Trident II из района вблизи мыса Канаверал во Флориде на Атлантике.

С момента принятия ракеты на вооружение в 1989 году в Тихом и Атлантическом океанах было проведено уже 191 ее успешное испытание.

Трехступенчатая баллистическая ракета подводных лодок Trident II D5, которой оснащены все стратегические подводные ракетоносцы ВМС США, имеет максимальную дальность полета более 12 тыс. км и разделяющуюся головную часть с блоками индивидуального наведения, оснащёнными термоядерными зарядами W88 и W76-1 с мощностью 455 и 90 килотонн соответственно, а также боеголовками малой мощности W76-2 от 5 до 8 килотонн.

В настоящее время ВМС США располагают 14 стратегическими подлодками класса Ohio, каждая из которых способна нести 20 баллистических ракет Trident II D5. Восемь подлодок размещены на Тихом океане и шесть - на Атлантике. На Тихом океане они сведены в 9-ю группу подводных лодок, базирующуюся в Китсап-Бангор (штат Вашингтон), на Атлантике - это 10-я группа подлодок, базирующаяся в Кингс-Бэй (штат Джорджия).

Ракеты Trident II D-5 составляют основу американской стратегической ядерной триады. Они несут около 70% стратегического ядерного потенциала США.