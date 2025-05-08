США получат образцы новой ядерной бомбы уже в мае

США ожидают получения первых образцов новой модификации ядерной бомбы B61-13 до конца мая. Об этом сообщают американские СМИ.

Изначально завершение работ по созданию бомбы было запланировано на весну 2026 года, однако процесс модернизации существенно ускорен на фоне изменяющейся глобальной военно-политической обстановки.

B61-13 станет новейшей версией семейства термоядерных гравитационных бомб B61, которые находятся в составе арсенала стратегических вооружений США со времен окончания холодной войны. Как уточняет Министерство обороны США, новая бомба будет обладать повышенной точностью, улучшенными средствами наведения и возможностью интеграции с современными средствами доставки.

Бомба предназначена для оснащения стратегических бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider, а также модернизированных истребителей, включая F-35. По заявлению Пентагона, создание B61-13 «отвечает требованиям быстро меняющейся обстановки в сфере глобальной безопасности» и направлено на «укрепление ядерного сдерживания США и союзников».

Разработка B61-13 идет в рамках программы по поддержанию надежности и эффективности ядерного арсенала США без проведения ядерных испытаний. Она заменит часть устаревших модификаций B61, в частности версию B61-7, при этом сохранит гибкость применения на различных платформах.

Проект реализуется при участии Национального управления ядерной безопасности (NNSA) и Лос-Аламосской национальной лаборатории. В оборонном ведомстве подчеркивают, что новая версия будет иметь регулируемую мощность и соответствует стратегическим целям ядерной триады США.