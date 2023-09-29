Последнее обновление: 29.09.2023 12:24

В Польше не откажутся от вето на миграционную реформу ЕС

Премьер-министр Польша Матеуш Моравецкий заявил, что не откажется от вето на миграционный пакт Европейского Союза. Его заявление приводит Reuters.

Свои высказывания польский премьер сделал на фоне поисков внутри ЕС договоренности о системе распределения искателей убежища, нелегально попадающих в Европу.

"На следующей неделе я еду в Европейский совет, где подтвержу свое право вето на нелегальную миграцию. Это попытка посягнуть не только на суверенитет Польши и других стран-членов, но и попытка дестабилизировать ЕС недемократическим способом", – сказал Моравецкий.

Накануне министры внутренних дел стран ЕС не смогли достичь договоренности по реформе миграционной политики объединения из-за позиции Италии, которая выразила предостережение относительно предложенного варианта.

Политическое согласие на миграционную реформу ЕС было ожидаемым, учитывая то, что накануне свое согласие на нее дала Германия. Чисто математически это означало наличие большинства голосов для положительного решения.

Но трое дипломатов ЕС на условиях анонимности рассказали Politico, что без поддержки Италии – страны, на которую приходится значительная доля нелегальных мигрантов – любое соглашение по миграции политически невозможно.



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