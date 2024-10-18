Последнее обновление: 18.10.2024 17:51

ЕС поддержал Польшу в вопросе мигрантов

Лидеры государств-членов ЕС выразили солидарность с Польшей в вопросе противодействия нелегальным мигрантам, а также решимость по обеспечению эффективного контроля над внешними границами ЕС. Об этом говорится в итоговом документе заседания Евросовета.

В частности, в документе подчеркивается важность имплементации принятого законодательства ЕС и применения действующего законодательства с целью наилучшего решения текущих вызовов.

"Кроме того, следует рассмотреть новые пути предотвращения и противодействия нелегальной миграции в соответствии с правом ЕС и международного права", – говорится в итогах.

Кроме этого, лидеры государств-членов ЕС акцентировали, что "нельзя позволить России и Беларуси или любой другой стране злоупотреблять ценностями, включая право на убежище и подрывать демократии".

"Европейский Совет выражает свою солидарность с Польшей и государствами-членами, которые сталкиваются с этими вызовами. Исключительные ситуации требуют соответствующих мер", – говорится в документе.

Евросовет напомнил о решимости обеспечить эффективный контроль над внешними границами ЕС всеми доступными средствами.

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